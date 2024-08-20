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Эзотерика

Павлодарке выплатят 5 млн тенге за смерть отца

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Человек в больнице
Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

В Павлодаре дочь умершего пациента обратилась в суд и взыскала с медицинских учреждений 5 миллионов тенге компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

По данным официального Telegram-канала ВС РК, 16 февраля 2023 года скорая помощь доставила 56-летнего мужчину в горбольницу №3 Павлодара, но в госпитализации ему было отказано.

С 17 февраля по 4 марта он неоднократно обращался в медучреждения Павлодара - частную клинику, областную больницу, поликлинику и горбольницу №1. Диагностировали сначала бронхит, потом острый панкреатит, камни желчного протока с холециститом.

Услуги, оказанные медучреждениями, результатов не дали, 12 марта пациент скончался.

Органы досудебного расследования дело по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медработниками прекратили в связи с отсутствием события и деяния правонарушения.

Дочь умершего обратилась в Павлодарский городской суд с иском о взыскании с лечебных учреждений 10 млн тенге компенсации морального вреда из-за некачественной медицинской помощи, что привело к смерти ее отца и причинило ей страдания.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Однако факт некачественного оказания медпомощи был подтвержден привлечением врачей к дисциплинарной ответственности, результатами судебно-медицинской экспертизы. В целом работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние.

Апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи. Это причинило существенные страдания самому пациенту и родственникам, потому является основанием для компенсации морального вреда.

Ответчиками во исполнение статьи 917 ГК не представлено достоверных доказательств об отсутствии их вины по некачественному оказанию медпомощи.

С учетом совокупности установленных обстоятельств, критериев разумности и справедливости иск удовлетворен частично - с лечебных учреждений взысканы 5 млн тенге.

Постановление апелляции вступило в законную силу.

Напомним, ранее другая жительница Павлодара отсудила почти 4 млн тенге у городской больницы №3. По ее словам, после перенесенной операции ей пришлось два года пользоваться памперсами.

Также в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Как установил суд, при правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать ущерб для здоровья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2151121-pavlodarke-vyplatyat-5-mln-tenge-za-smert-otca/

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