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Власти индийского штата Керала объявили тревогу после смерти подростка из-за вируса Нипах

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Индийские эпидемиологи собирают образцы вируса Нипах
Индийские эпидемиологи. Фото: C. K Thanseer/DeFodi images via Getty Images

Власти индийского штата Керала объявили тревогу после смерти 14-летнего подростка, инфицированного вирусом Нипах, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж сообщила, что 14-летний мальчик из города Пандиккад был инфицирован вирусом Нипах. Подросток умер вскоре после того, как у него подтвердили вирус. Все контактировавшие с ним родственники были изолированы и протестированы. По словам министра, еще 60 человек находятся в категории высокого риска заболевания.

Жителям региона предложено соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок в общественных местах и воздержание от посещения пациентов больниц.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Нипах является зоонозным заболеванием, передающимся человеку от животных, таких как свиньи и крыланы. Заражение также возможно через зараженную пищу и при контакте с инфицированным человеком.

ВОЗ отнесла этот вирус к приоритетным патогенам из-за его способности вызывать эпидемии. С момента первого обнаружения вируса в 2018 году в штате Керала зафиксировано несколько десятков смертей.

Сообщается, что штат Керала является регионом мира, наиболее уязвимым перед вирусом Нипах. Этот тропический штат в настоящее время переживает быструю урбанизацию и вырубку лесов. По данным экспертов, именно в таких условиях распространяются вирусы, подобные Нипах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2137854-vlasti-indiyskogo-shtata-kerala-obyavili-trevogu-posle-smerti-podrostka-iz-za-virusa-nipah/

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