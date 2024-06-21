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Ученые призвали тестировать беременных женщин на диабет на более ранних сроках

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Беременная девушка
Беременная девушка. Иллюстративное фото: Freepik

Ученые заявили, что беременные женщины должны проходить обследование на диабет намного раньше, чем это практикуется сейчас, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованиям ученых Университета Западного Сиднея и других стран, беременные женщины должны проходить тестирование на гестационный диабет гораздо раньше.

Гестационный диабет, развивающийся исключительно во время беременности, встречается у каждой седьмой женщины в мире. Это самое распространенное медицинское осложнение беременности, возникающее из-за того, что гормон, вырабатываемый плацентой, мешает организму эффективно использовать инсулин, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Без лечения гестационный диабет может вызывать повышение кровяного давления, увеличивать риск кесарева сечения, приводить к психическим расстройствам и осложнениям у ребенка при родах, а также к проблемам со здоровьем у матери в более позднем возрасте, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

В большинстве стран мира тестирование на гестационный диабет проводится между 24 и 28 неделями беременности. Однако 28 ученых из 13 стран призвали проводить тестирование и лечение до 14 недели беременности, чтобы предотвратить осложнения во время и после беременности.

Профессор Дэвид Симмонс из Университета Западного Сиднея, ведущий автор исследования, отметил, что существует срочная необходимость изменить подход к диагностике и лечению гестационного диабета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2121474-uchenye-prizvali-testirovat-beremennyh-zhenshchin-na-diabet-na-bolee-rannih-srokah/

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