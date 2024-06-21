Ученые призвали тестировать беременных женщин на диабет на более ранних сроках

Ученые заявили, что беременные женщины должны проходить обследование на диабет намного раньше, чем это практикуется сейчас, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованиям ученых Университета Западного Сиднея и других стран, беременные женщины должны проходить тестирование на гестационный диабет гораздо раньше.

Гестационный диабет, развивающийся исключительно во время беременности, встречается у каждой седьмой женщины в мире. Это самое распространенное медицинское осложнение беременности, возникающее из-за того, что гормон, вырабатываемый плацентой, мешает организму эффективно использовать инсулин, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Без лечения гестационный диабет может вызывать повышение кровяного давления, увеличивать риск кесарева сечения, приводить к психическим расстройствам и осложнениям у ребенка при родах, а также к проблемам со здоровьем у матери в более позднем возрасте, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

В большинстве стран мира тестирование на гестационный диабет проводится между 24 и 28 неделями беременности. Однако 28 ученых из 13 стран призвали проводить тестирование и лечение до 14 недели беременности, чтобы предотвратить осложнения во время и после беременности.

Профессор Дэвид Симмонс из Университета Западного Сиднея, ведущий автор исследования, отметил, что существует срочная необходимость изменить подход к диагностике и лечению гестационного диабета.