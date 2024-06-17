Люди падают в обморок из-за жары в Павлодарской области

До 900 вызовов в сутки выросло число обращений к медикам скорой помощи из-за жары в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областную станцию скорой помощи.

По информации медиков, в сутки обычно к ним поступает до 700 обращений, однако в последние несколько дней их число стало более 900. Связывают это врачи с жарой, люди стали страдать хроническими заболеваниями.

"Выросло количество обращений от гипертоников, от пациентов с подозрениями на инсульты и инфаркты. За последние несколько дней нередко поступали вызовы из общественных мест, где люди падали в обморок, причем как пожилые, так и молодые", - рассказала замруководителя станции скорой помощи Ирина Мищенко.

Медики призывают сократить время нахождения на улице в период активного солнца. Также желательно носить головные уборы и одежду светлых тонов, с собой всегда иметь воду. Кстати, в регионе стало расти и число несчастных случаев на воде.

Как отмечается в Большой медицинской энциклопедии, обморок - внезапно развивающееся патологическое состояние, характеризующееся резким ухудшением самочувствия, тягостными переживаниями дискомфорта, нарастающей слабостью, вегетативно-сосудистыми расстройствами, снижением мышечного тонуса и обычно сопровождающееся кратковременным нарушением сознания и падением. Обморок - наиболее распространенная форма пароксизмальных расстройств сознания, встречающаяся одинаково часто у мужчин и женщин, преимущественно в молодом и зрелом возрасте.