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Люди падают в обморок из-за жары в Павлодарской области

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Девушка сидит, взявшись за голову
Девушка. Иллюстративное фото: Maridav/Getty Images

До 900 вызовов в сутки выросло число обращений к медикам скорой помощи из-за жары в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областную станцию скорой помощи.

По информации медиков, в сутки обычно к ним поступает до 700 обращений, однако в последние несколько дней их число стало более 900. Связывают это врачи с жарой, люди стали страдать хроническими заболеваниями.

"Выросло количество обращений от гипертоников, от пациентов с подозрениями на инсульты и инфаркты. За последние несколько дней нередко поступали вызовы из общественных мест, где люди падали в обморок, причем как пожилые, так и молодые", - рассказала замруководителя станции скорой помощи Ирина Мищенко.

Медики призывают сократить время нахождения на улице в период активного солнца. Также желательно носить головные уборы и одежду светлых тонов, с собой всегда иметь воду. Кстати, в регионе стало расти и число несчастных случаев на воде.

Как отмечается в Большой медицинской энциклопедии, обморок - внезапно развивающееся патологическое состояние, характеризующееся резким ухудшением самочувствия, тягостными переживаниями дискомфорта, нарастающей слабостью, вегетативно-сосудистыми расстройствами, снижением мышечного тонуса и обычно сопровождающееся кратковременным нарушением сознания и падением. Обморок - наиболее распространенная форма пароксизмальных расстройств сознания, встречающаяся одинаково часто у мужчин и женщин, преимущественно в молодом и зрелом возрасте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2118786-lyudi-padayut-v-obmorok-iz-za-zhary-v-pavlodarskoy-oblasti/

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