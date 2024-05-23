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Эзотерика

Врачи США заявили о распространении птичьего гриппа в стране

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Коровы
Коровы. Иллюстративное фото: pexels.com

Центры по контролю заболеваний США (CDC) заявили о росте случаев заболевания птичьим гриппом в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Как сообщили в CDC, у работника молочной фермы в Мичигане был диагностирован птичий грипп. Это второй случай заболевания человека, связанный со вспышкой среди дойных коров в США. Первый случай был диагностирован в Техасе.

Представители органов здравоохранения заявили, что пациент из Мичигана уже выздоровел.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что могут быть выявлены дополнительные случаи заболевания среди людей, учитывая высокий уровень вируса в сыром молоке от инфицированных коров и степень распространения вируса среди молочных коров.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило, что считает, что непастеризованное молоко является основным вектором передачи вируса среди коров, хотя чиновники не знают точно, как он распространяется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2105622-vrachi-ssha-zayavili-o-rasprostranenii-ptichego-grippa-v-strane/

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