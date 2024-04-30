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Заболеваемость туберкулезом в США растет с начала пандемии, заявили врачи

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Мужчина протянул руку
Кашель. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи в США заявили, что заболеваемость туберкулезом в США растет с 2020 года, несмотря на то, что до пандемии уровень заболеваемости был на спаде, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, после снижения в течение 27 лет число жителей США, больных туберкулезом, стало увеличиваться с 2020 года. Так, в 2023 году в 50 штатах и округе Колумбия было зарегистрировано 9615 случаев.

Этот вывод был основан на данных Национальной системы надзора за туберкулезом, агентства, которое собирает информацию от государственных и местных департаментов здравоохранения.

Последние цифры отражают 16%-ное увеличение случаев заболеваемости туберкулезом в США с 2022 по 2023 год и самое большое число случаев туберкулеза в стране с 2013 года. Подсчет также отражает рост во всех возрастных группах и среди людей, родившихся в Соединенных Штатах. При этом американские врачи отмечают, что заболеваемость туберкулезом в США является одной из самых низких в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез наиболее распространен среди людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно около 10 млн человек заболевают туберкулезом, а в 2022 году от туберкулеза умерло 1,3 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2093588-zabolevaemost-tuberkulezom-v-ssha-rastet-s-nachala-pandemii-zayavili-vrachi/

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