Британские законодатели приняли закон о "поколении без табачного дыма", один из самых строгих антитабачных законов в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Великобритания готова запустить в действие самый строгий законопроект, целью которого является воспитание поколения, свободного от курения. 16 апреля Палата общин приняла законопроект, запрещающий продажу сигарет лицам, родившимся в 2009 году или позже.

В течение многих лет эксперты в области здравоохранения, занимающиеся борьбой с курением, полагались на образовательные кампании и повышение налогов. Теперь Великобритания делает все возможное для полного запрета табака.

В рамках закона возраст, с которого будет разрешено покупать табак, будет повышаться с каждым годом. Сообщается, что пожилым курильщикам в Великобритании будет пожизненно разрешено продолжать покупать табак. При этом данную категорию курильщиков все равно призывают отказаться от данной привычки.

Законопроект должен пройти еще несколько этапов одобрений, прежде чем он будет принят в качестве закона.