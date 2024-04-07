Сколько медиков работает в подтопленных районах Казахстана, рассказали в Минздраве

Около 3 тысяч медработников оказывают помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков. В условиях ЧС медики работают круглосуточно, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

В эти непростые дни борьбы со стихией, Глава государства призвал общество консолидировать усилия, еще более сплотиться, чтобы преодолеть эти временные испытания.

Медицинские работники, наравне со спасателями и другими экстренными службами, работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.

"Хочу подчеркнуть, что в этот непростой период в десяти регионах, где объявлен режим ЧС местного масштаба, порядка 3 тысяч медицинских работников продолжают исполнять свою важную миссию – оказывать медицинскую помощь и поддерживать здоровье наших граждан. В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Медицинские организации в условиях ЧС работают круглосуточно, каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны врачей.

Жители, испытывающие стресс, тревогу и беспокойство, могут обратиться за квалифицированной психологической помощью к профильным специалистам.

Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы.

Министерство здравоохранения держит вопрос охраны здоровья населения в десяти регионах на постоянном контроле, включая обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, особенное внимание уделяется состоянию беременных, детей и пожилых людей.