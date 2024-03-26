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Эзотерика

"Почти каждый день поступают водители мопедов": реаниматолог из Алматы рассказал, как возвращает к жизни пациентов

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Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вернуть к жизни после того, как сердце перестало биться, а легкие дышать - этим занимается реаниматолог-анестезиолог Ерболат Адилбеков. Историями спасений он поделился с корреспондентом NUR.KZ.

Массаж сердца, искусственное дыхание и пара ударов дефибриллятора. Так обычно в фильмах показывают чудесное спасение человека после остановки сердца. На деле же реанимация выглядит несколько иначе. О том, как спасают людей после клинической смерти, рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РК Ерболат Адилбеков.

Ерболат Адилбеков
Ерболат Адилбеков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Анестезиологом-реаниматологом он трудится 24 года. За это время пришлось повидать многое, отмечает Ерболат. От сложных плановых операций до экстренных случаев после ДТП или перестрелки.

"Было ножевое ранение в сердце. Мужчину в алкогольном опьянении прямо с ножом в сердце и привезли. Сразу поставили подключичный катетер и перевели на ИВЛ. Была остановка сердца, проводили реанимацию. Хирург - большой молодец. Он быстро прооперировал: убрал нож, в эту дырку засунул палец и быстро зашил сердце. На третий день перевели в палату уже", - вспоминает старший ординатор.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Случается, привозят пациентов с разрывами внутренних органов и сильным кровотечением. Даже если шансов мало, врачи в реанимации все равно борются за жизнь каждого. Был случай, когда молодого парня непрерывно откачивали около трех часов после ножевого ранения. Тогда из реанимации медики вышли, едва не валясь с ног, вспоминает Ерболат.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Приходилось вытаскивать с того света и малышей, несмотря на то, что работает реаниматолог во взрослой клинике. В Алматы мама выронила своего ребенка с четвертого этажа. Малышке был всего годик. Женщина сама привезла дочь в больницу.

"Была остановка сердца, дыхания. Я делал массаж сердца пальцами, у детей же все маленькое. Для экстренных случаев у нас есть детский интубационный набор. Мы быстро перевели ребенка на искусственную вентиляцию легких и вызвали рембригаду детскую", - рассказывает Ерболат Адилбеков.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В итоге малышка выжила. Какая бы нестандартная и сложная ситуация ни была, главное для реаниматолога не теряться и не паниковать. Иначе можно сделать непоправимую ошибку со слишком высокой ценой, говорит врач.

А нестандартные ситуации происходят часто. Даже во время плановой операции может возникнуть опасность для жизни. Например, сепсис. Случалось, что аллергия у пациента возникала даже на физраствор, рассказывает старший ординатор. Здесь вступает реаниматолог, задача которого вернуть человека к жизни. Он проводит закрытый массаж сердца, вводит нужные препараты, подключает дефибриллятор.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В последнее время практически каждый день в больницу поступают водители мопедов. Зачастую в аварию они попадают по собственной вине, нередко привозят их пьяными, говорит Ерболат.

"Молодой парень поступил с переломом ребер, позвоночника и бедра. У него была остановка сердца. Мы его вовремя реанимировали, буквально вытащили с того света, прооперировали и уже перевели в отделение.

Ерболат Адилбеков
Ерболат Адилбеков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще один парень на электросамокате катался и случилась авария с автомобилем. Он сломал позвоночник, было сломано десять ребер. Его прооперировали, позвоночник на место поставили, но он остался инвалидом на всю жизнь. Ходить он уже не сможет", - делится Ерболат.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Приходилось Ерболату спасать жизни и за пределами больницы. Мужчина был на поминках. В этом время один из гостей упал и посинел, оказалось, подавился. Ерболат очистил ему дыхательные пути и провел массаж сердца. После гость вернулся за стол, а мероприятие продолжилось.

Но только реанимацией работа Ерболата не ограничивается. Он отвечает за выход пациента из наркоза после операции, а также за возвращение из комы. Например, в случае с человеком после инсульта.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Пациент может 3-4 дня находиться в коме после инсульта. Там очень тонкая работа с давлением. Медленно и мягко пациент должен выходить из комы. Здесь важно держать давление в одном поле. Потому что человек будет просыпаться, реагировать на трубку у него рту, давление может подскочить", - говорит Ерболат.

Опасность несут и пролежни. Если не предпринимать никаких мер, они могут появиться на теле уже через сутки, говорит врач. Поэтому пациентов в коме постоянно переворачивают и круглыми сутками ухаживают за ними. Это непростая работа всего коллектива: врачей, медсестер и санитаров, отмечает Ерболат.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Был случай, когда в реанимации пациентка провела больше двух лет. У алматинки была полинейропатия, это поражение периферической нервной системы, объясняет врач.

"Это поражение верхних и нижних конечностей. Девушка лежит в сознании, но может только кивать головой и двигать глазами, даже говорить не может. Ей было около 30 лет. Она лежала у нас в реанимации на ИВЛ два года и четыре месяца. Это очень редкий случай. Я такого еще никогда не видел. Там нужен очень тщательный уход. Но, к сожалению, она скончалась", - рассказывает медик.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Терять пациентов очень тяжело, с грустью говорит Ерболат. Особенно обидно, когда для спасения жизни не хватило пары минут. Это врач вспоминает о случаях, когда в больницу человека доставили слишком поздно.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Грустно, когда молодых теряешь, и когда люди глупо поступают. Жизнь один раз дается. Кого-то удается спасти, кого-то нет", - заключил врач.

Но выжившим больничная палата и долгое лечение помогают осознать ценность жизни. Делают это и другие пациенты. Ерболат привел в пример молодого парня, который болел СПИДом. На фоне этого у него развилось серьезное легочное заболевание.

"Были моменты, когда ему становилось лучше и он мог сам дышать. Он пьет воду с таким наслаждением. Будто это что-то святое, золотое. Когда он сам дышит, он кайфует.

Он хотел жить и видно, как он начал ценить возможность просто подышать. Он понимает, насколько это ценно - дышать. Но через сутки мы снова его переводили на ИВЛ. Он мучился долго, но все же умер", - вспоминает анестезиолог-реаниматолог.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За плечами опытного анестезиолога-реаниматолога множество сложных операций и чудесных возвращений к жизни. Такие моменты придают сил, говорит Ерболат.

"Когда провел сложный наркоз, например. Или провел сложную реанимацию. А потом выписываешь пациента и видишь, как он поправляется. От этого я получаю удовольствие. Когда ты больного вытаскиваешь, а потом он говорит: "Спасибо". Вот это одно слово - это кайф. Усталость забывается, хочется дальше работать", - с улыбкой говорит врач.

Реанимация
Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ерболат гордится сложным случаем, когда ему удалось ввести наркоз пациентке. У женщины болезнь Бехтерева, ее позвоночник сильно деформирован. В больницу она поступила с переломом бедра, который не брались оперировать. Наркоз представлял большой риск для жизни алматинки. На тот момент анестезиологи нескольких клиник уже отказали пациентке.

Ерболат Адилбеков
Ерболат Адилбеков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Но когда я встретился с пациенткой, меня задели ее слова: "Я хочу ходить". И я не мог оставить эту ситуацию, смотрел заново рентген. Но там действительно до такой степени весь позвоночник был деформирован.

Ротовая полость открывается только на полсантиметра. То есть риск большой для интубации. Я решил проводить наркоз через спину. Наркоз был только ниже пупка, пациентка была в сознании", - вспоминает анестезиолог.

Женщине поменяли тазобедренный сустав, операция прошла хорошо. А этим случаем интересовались другие врачи, в том числе, и зарубежные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2071467-vytaschili-s-togo-sveta-reanimatolog-iz-almaty-rasskazal-kak-vozvraschaet-patsientov-k-zhizni-foto/

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