Как запрет на ментол в сигаретах связан с массовым отказом от курения, рассказали ученые

Ученые заявили, что запрет на сигареты с содержанием ментола напрямую влияет на отказ людей от курения, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Согласно исследованию ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Северной Каролины, почти четверть курильщиков со всего мира полностью отказались от этой привычки через год или два после того, как в их стране вступил в силу запрет на ментол.

В исследовании проанализированы последствия запретов, принятых в Канаде и некоторых странах Европейского Союза, а также в отдельных штатах Америки, включая Массачусетс.

Исследователи обнаружили, что около половины курильщиков перешли на другие сигареты, четверть продолжала курить ментоловые сигареты из своих запасов, а еще четверть полностью отказалась от данной привычки.

Согласно исследованию, количество курильщиков, бросивших курить, было выше, если запрет был введен на территории всей страны, а не только в городе или штате.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не первый год призывает администрацию Байдена ввести полный запрет на сигареты с ментолом на всей территории США. Однако это вызывает резкое сопротивление со стороны розничных продавцов и табачных компаний.