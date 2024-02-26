Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как запрет на ментол в сигаретах связан с массовым отказом от курения, рассказали ученые

Опубликовано:

Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Ученые заявили, что запрет на сигареты с содержанием ментола напрямую влияет на отказ людей от курения, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Северной Каролины, почти четверть курильщиков со всего мира полностью отказались от этой привычки через год или два после того, как в их стране вступил в силу запрет на ментол.

В исследовании проанализированы последствия запретов, принятых в Канаде и некоторых странах Европейского Союза, а также в отдельных штатах Америки, включая Массачусетс.

Исследователи обнаружили, что около половины курильщиков перешли на другие сигареты, четверть продолжала курить ментоловые сигареты из своих запасов, а еще четверть полностью отказалась от данной привычки.

Согласно исследованию, количество курильщиков, бросивших курить, было выше, если запрет был введен на территории всей страны, а не только в городе или штате.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не первый год призывает администрацию Байдена ввести полный запрет на сигареты с ментолом на всей территории США. Однако это вызывает резкое сопротивление со стороны розничных продавцов и табачных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062977-kak-zapret-na-mentol-v-sigaretah-svyazan-s-massovym-otkazom-ot-kureniya-rasskazali-uchenye/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.