Готов ли мир к новой пандемии, предположил представитель медицинской отрасли

Гендиректор крупной фармацевтической компании заявил, что после кризиса, связанного с COVID-19, мир все еще не готов к вероятному наступлению новой пандемии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Вас Нарасимхан, генеральный директор фармацевтической фирмы Novartis, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), заявил, что сейчас мир потенциально находится в "межпандемическом" периоде, однако в сферу здравоохранения не вливается такой объем инвестиций, на который надеялись представители отрасли.

"Теперь, когда мы пережили пандемию – и сделали это благодаря достижениям отрасли здравоохранения и компаниям, разработавшим невероятные мРНК-вакцины и диагностические инструменты – мы вернулись к почти полному отсутствию инвестиций со стороны правительств", – сказал Нарасимхан.

Без этой поддержки, по словам Нарасимхана, компании в течение следующих 10–15 лет могут столкнуться с недоинвестированием, и в случае начала новой пандемии мир окажется в той же ситуации, в которой был в начале 2020-х годов.