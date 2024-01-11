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Британские врачи обеспокоились ростом материнской смертности

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Беременная женщина
Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Британские врачи обеспокоены ростом материнской смертности в стране. По их данным, сейчас ситуация находится на самом худшем за последние 20 лет уровне, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно данным исследования материнской смертности в Великобритании, опубликованным Национальным центром перинатальной эпидемиологии, уровень материнской смертности увеличился до 13,41 смертей на 100 тысяч беременностей в период с 2020 по 2022 годы.

В период с 2017 по 2019 годы этот показатель составил 8,79 смертей на 100 тысяч беременностей.

Представитель Национальной службы здравоохранения Англии заявил, что Национальная служба здравоохранения добилась значительных улучшений в сфере услуг по охране материнства за последнее десятилетие. Однако необходимы дальнейшие действия для улучшения опыта женщин и их семей по всей стране.

Отдельное исследование показало, что женщины, испытывающие депрессию во время беременности или в первый год после рождения ребенка, склонны к суицидальным мыслям.

Постродовая депрессия является одним из наиболее распространенных осложнений беременности, от которого страдают до 20% родивших женщин. Несмотря на огромное количество случаев депрессии во всем мире, связь между этим состоянием и риском высокой смертности до сих пор серьезно не изучалась.

Исследование показывает, что это состояние нельзя объяснить просто семейными факторами, и оно не зависит от ранее существовавших психических расстройств. Исследователи заявили, что женщины, их семьи, а также медицинские работники должны знать о серьезных опасностях для здоровья, которые может иметь послеродовая депрессия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054966-britanskie-vrachi-obespokoilis-rostom-materinskoy-smertnosti/

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