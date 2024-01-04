Случаи ботулизма выявили в Туркестанской области: один из заболевших в реанимации
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Двое жителей Туркестанской области заразились ботулизмом, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщается, что оба употребляли консервированные огурцы, передает Otyrar.
Двух жителей Туркестанской области, заразившихся ботулизмом, госпитализировали. Сообщается, что они употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях.
Один из заболевших, 34-летний житель Созакского района, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние второго, 39-летнего жителя Ордабасинского района, стабильное. В обоих случаях наблюдались симптомы, характерные для ботулизма.
Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля провели санитарно-противоэпидемические мероприятия в очагах заболевания, а также провели регистрацию граждан, контактировавших с больными.
Добавим, по информации справочника MSD, ботулизм – это отравление, вызванное токсином Clostridium botulinum, поражающее периферические нервы.
Домашние консервы, особенно продукты с низкой кислотностью, являются наиболее распространенными источниками попавших в организм токсинов. Также источниками заражения могут быть овощи (но обычно не помидоры), рыба, фрукты и приправы, говядина, молочные продукты, свинина, домашняя птица.
Симптомы:
- сухость во рту;
- нечеткость или двоение зрения;
- птоз;
- невнятная речь;
- дисфагия (затрудненное глотание).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2053964-sluchai-botulizma-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti-odin-iz-zabolevshih-v-reanimatsii/