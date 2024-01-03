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"Отказали в госпитализации": видео с ругающимися медиком и мужчиной объяснили в больнице в Алматы

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Врач в халате
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети обсуждается видео инцидента с участием медперсонала и пациента, предположительно произошедшем в городской клинической больнице №4, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Сети, голос за кадром просит сотрудника больницы вернуть какую-то бумагу с постановлением, которую женщина-медик скомкала и выбросила в урну. Ее просят представиться, а женщина в ответ грозится вызвать полицию.

В комментарии под видео сообщается, что "человеку отказали в госпитализации после приступа, отказали в предоставлении снимка головы, выдали фиктивную справку с ложными данными о произошедшем".

Данный инцидент прокомментировали в самой клинике. Сообщается, что пациент был доставлен бригадой скорой медицинской помощи с судорожным приступом (эпилепсия).

"В условиях приемного отделения пациент был осмотрен врачом невропатологом, терапевтом. Проведено инструментально-лабораторное (компьютерная томография головного мозга, ЭКГ, общий анализ крови) обследование.

В условиях клиники пациенту была оказана первая необходимая противосудорожная, инфузионная терапия. За период наблюдения у пациента судорог не отмечалось, общее состояние не ухудшалось. Параметры гемодинамики стабилизировались.

Данный вид заболевания не относится к экстренным случаям и требует дальнейшего наблюдения в поликлинике по месту жительства. Врач приемного отделения выдал все необходимые документы пациенту с дальнейшими рекомендациями, так как пациент находился после стабилизации состояния в сознании", - говорится в сообщении.

Однако человек, сопровождавший пациента, по предоставленной пресс-службой клиники информации, вел себя не корректно, грубил и оскорблял медицинский персонал, проводил провокационные действия. В итоге был вызван патруль 102 и подано заявление на сопровождающего, который якобы препятствовал работе всего приемного отделения.

"Относительно медицинского заключения, документ предоставляется только самому пациенту, либо законному представителю согласно статье 273 Кодекса РК "О здоровье народа и системы здравоохранения", так как имеются сведения, составляющие тайну медицинского работника.

Указанные в публикации сведения об отказе в предоставлении снимка головы и фиктивной справки с ложными данными не соответствует действительности.

В свою очередь медики в очередной раз напоминают жителям о солидарной ответственности за свое здоровье. При наличии сопутствующих хронических заболеваний необходимо регулярно посещать своего врача и выполнять рекомендации специалиста", - пояснили в клинике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2053692-otkazali-v-gospitalizatsii-video-s-rugayuschimisya-medikom-i-muzhchinoy-obyasnili-v-bolnitse-v-almaty/

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