Что изменилось в сфере здравоохранения Казахстана за 2023 год, рассказали в правительстве

В правительстве подвели итоги 2023 года в сфере здравоохранения в Казахстане. За год в стране построили 90 медучреждений и еще 80 были отремонтированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Нынешний год является знаковым для отечественного здравоохранения: стартовала реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в Астане завершается строительство Национального научного онкологического центра, который оснастят уникальным оборудованием, для граждан были расширены медицинские скрининги и т.д.

В своем послании народу глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.

"Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия", — сказал президент РК.

О том, каких результатов удалось достичь Казахстану в сфере здравоохранения в текущем году, читайте в данном обзоре.

Итоги 2023 года в сфере здравоохранения. Инфографика: primeminister.kz

В текущем году в регионах республики построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.

Новая семейно-врачебная амбулатория в селе Сарыомир ЗКО. Фото: primeminister.kz

В стационарах помощь получили порядка 3 млн людей, сеть первичной медико-санитарной помощи приняла более 90 млн посещений, родилось более 360 тыс. новорожденных (по итогам 11 мес.), силами скорой медпомощи оказана помощь по 8 млн вызовов.

За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя общей смертности населения на 5,7%, смертности от болезней системы кровообращения – на 6,9%, от злокачественных новообразований – на 0,6%, от болезней органов дыхания – на 4,7%, от туберкулеза – на 22,1%. Младенческая смертность за 11 месяцев снизилась на 9,6%, материнская смертность – на 24,4%.

Финансирование системы здравоохранения в текущем году составило 2,5 трлн тенге. Были увеличены расходы на амбулаторный уровень, которые составили 56% от общего объема. Финансирование медицинской реабилитации при этом увеличилось в 13 раз – с 6 млрд тенге в 2019 году до 78,1 млрд тенге в 2023 году. В целом Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели по доведению доли расходов на медицину до 5% ВВП к 2027 году.

Объем амбулаторного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в 2 раза и составил 237 млрд тенге, в том числе на лечение орфанных заболеваний – 51,8 млрд тенге. Всего лекарственными средствами снабжено 3,9 млн пациентов.

В 20 медицинских организациях республики запущен полный цикл прослеживаемого распределения лекарственных средств до пациента (маркировка, кодирование).

В СКО для районных больниц приобретено 14 санитарных машин на 250 млн тенге. Фото: primeminister.kz

Для медучреждений РК закуплено 514 единиц медицинской техники на сумму 58,8 млрд тенге. Оснащенность медицинских организаций медоборудованием в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,5% до 84,15%.

Количество оказанных консультативно-диагностических услуг в 2023 году увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 324 млн. Дорогостоящие диагностические услуги (КТ/МРТ) в текущем году получили 1,1 млн жителей.

Производство шприцев одноразовых трехкомпонентных в Жамбылской области. Фото: primeminister.kz

В рамках развития фармацевтической и медицинской промышленности проведена следующая работа:

в Алматинской области совместно с южнокорейской фирмой SGP реализован проект по производству шприцев;

в Алматы налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного классов южнокорейской компании Samsung Mаdison;

в Мангистауской области запущено производство слуховых аппаратов;

в Северо-Казахстанской области запущено производство облучателей и бактерицидных рециркуляторов воздуха;

в Шымкенте запущено производство фильтрующих полумасок;

в Караганде полностью подготовлена линия по производству медицинских масок-респираторов KN95 с клапаном;

в Жамбылской области запущено производство одноразовых стерильных шприцев мощностью до 250 млн единиц в год.

ациональный научный онкологический центр в Астане. Фото: primeminister.kz

В этом году в 48 организациях амбулаторно-поликлинической помощи открыты центры лучших практик, обучено более 160 специалистов.

Для взрослого населения в РК реализуется скрининговая программа на раннее выявление 8 заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, вирусные гепатиты). Охват скрининговыми осмотрами в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 19,7% и составил 8,5 млн человек.

Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы. В целом профилактическими осмотрами охвачено порядка 2,6 млн сельских жителей. Также услугами медицинских поездов охвачено более 50 тыс. жителей отдаленных сел, что на 58% больше охвата 2022 года.

В текущем году оказано 688 тыс. дистанционных медицинских услуг, что в 6,7 раза больше, чем в 2022 году.

В рамках реализации поручений главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы.

В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено – около 20 тыс. человек.

Протонный центр для радиохирургического лечения. Фото: primeminister.kz

Проведено 233 операции в центре "Гамма-нож" Национального центра нейрохирургии в городе Астане, где осуществляется радиохирургическое лечение заболеваний центральной нервной системы. Всего с момента открытия в 2021 году проведено 1037 операций.

Центром ядерной медицины в городе Семей проведено 776 курсов радионуклеидной терапии.

Для обеспечения потребности во врачах, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено порядка 6 тыс. образовательных грантов.

За счет средств местного бюджета 16,5 тыс. специалистов охвачены повышением квалификации.

В 2023 году медицинскими вузами РК выпущено порядка 7 тыс. врачей. Выпуск средних медицинских работников составил более 23 тыс. человек.