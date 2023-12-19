Врачи: Молодежь стала меньше курить с 2011 года

Последние 11 лет свидетельствуют о существенном снижении уровня курения среди молодежи. Такие данные приводят американские врачи, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Всего 5% молодых людей в США курили в 2022 году по сравнению с 19% в 2011 году, согласно исследованию, опубликованному в JAMA Health Forum. Основываясь на данных 353 555 взрослых, исследование показало, что распространенность курения за последние 11 лет снизилась почти во всех возрастных группах.

Причем более быстрыми темпами она снижалась среди молодых людей (от 18 до 24 лет), в среднем на 11% ежегодно. При этом снижение среди людей в возрасте от 40 до 64 лет составляло в среднем 3% в год.

Исследователи отмечают, что распространенность курения среди пожилых людей (65 лет и старше) за последние годы увеличилась менее чем на 1%. Ученые обнаружили, что во всех возрастных группах распространенность курения была самой высокой среди людей с самыми низкими доходами.

Авторы исследования подчеркивают, что будущее выглядит многообещающим для молодых групп населения, однако ситуация с курением среди пожилых людей вызывает беспокойство, поскольку именно на эту возрастную группу приходится большинство смертей, связанных с курением.