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Снятие ограничений на доступ женщин к экстренной контрацепции рассмотрит суд в США

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Девушка держит в руках стакан и таблетку
Таблетка. Иллюстративное фото: Pexels.com

Верховный суд США согласился рассмотреть дело, касающееся обеспечения доступа американских женщин к препаратам экстренной контрацепции, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Новое судебное разбирательство относительно репродуктивных прав американских женщин может начаться в то же самое время, когда страна готовится к следующим президентским выборам.

Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию решения суда низшей инстанции, ограничивающего доступ к таблеткам для прерывания беременности, содержащим мифепристон, на которые приходится более половины абортов в США.

Это решение является последним поворотом в юридических спорах между активистами кампании против абортов, администрацией Байдена и фармацевтической промышленностью по поводу регулятивного статуса мифепристона.

Это произошло после того, как в 2022 году Верховный суд изменил ситуацию с репродуктивными правами в США, отменив решение по делу "Роу против Уэйда", которое закрепляло федеральную защиту права на аборт в течение почти 50 лет.

После этого постановления консервативные штаты быстро предприняли шаги, чтобы лишить доступа к абортам посредством волны ограничительных правил и законов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2050799-snyatie-ogranicheniy-na-dostup-zhenschin-k-ekstrennoy-kontratseptsii-rassmotrit-sud-v-ssha/

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