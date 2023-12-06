Прививки без уколов: в Оксфорде разработали метод введения вакцины с помощью ультразвука

Болезненные уколы вакцин уже в ближайшие несколько лет могут уйти в прошлое. Инновационный способ вакцинации, разработанный учеными Оксфордского университета, позволяет делать прививки без использования шприцев и игл.

Необходимый для вакцинации препарат попадает в организм пациента напрямую — сквозь неповрежденную кожу, при помощи ультразвуковых волн.

Сейчас метод проходит финальную стадию испытаний на животных и уже показал весьма многообещающие результаты.

В ходе ультразвуковой прививки в организм попадает в сотни раз меньше препарата, чем при обычной инъекции. Это существенно снижает риск развития побочных эффектов и заодно упрощает медицинскую логистику, делая вакцинацию дешевле.

При этом эффективность такой прививки, судя по предварительным результатам проведенных испытаний, может быть даже выше, поскольку иммунный ответ привитого таким способом организма зачастую оказывается более выраженным.

Другими словами, защита от инфекции длится дольше.

Место укола вакцины может болеть на протяжении нескольких дней. Фото: Luis Alvarez/Getty Images

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уколов боятся две трети американских детей и почти четверть взрослых.

Однако большинство прививок, на которых зиждется коллективный иммунитет, требуют введения препарата под кожу или внутримышечно путем инъекции, поскольку вакцина должна попасть напрямую в кровь.

В ходе испытаний всех коронавирусных вакцин одним из самых распространенных побочных эффектов прививки была именно сильная боль в месте укола, иногда не проходящая несколько дней.

Ультразвуковая вакцинация позволяет достичь того же эффекта, не нарушая кожного покрова, при помощи метода, известного как «кавитация».

Для этого тонкий слой препарата наносится на кожу сверху, после чего высокочастотные звуковые волны как бы продавливают микроскопические пузырьки вакцины через поры внутрь организма, заодно очищая кожу от верхнего слоя омертвевших клеток.

Попав под кожу, под воздействием все того же ультразвука эти пузырьки «взрываются», что позволяет молекулам препарата пробить клеточную мембрану и попасть напрямую в клетки.

Прививка. Иллюстративное фото: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Именно за счет этого мощный иммунный ответ достигается введением значительно меньших объемов препарата, чем при обычной инъекции.

Кроме того, этот метод вакцинации открывает широкие возможности применения ДНК-вакцин, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, поскольку требуют попадания препарата как можно ближе к клеточному ядру.

Метод ультразвуковой вакцинации, разработанный в Оксфордской лаборатории биомедицинского ультразвука, биотерапии и биофармацевтики (BUBBL), был представлен на проходящей в эти дни в Австралии объединенной конференции медиков-акустиков Acoustics 2023 Sydney, вызвав в экспертной среде заметное воодушевление.

Испытания с участием людей могут начаться уже в следующем году.