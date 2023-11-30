Безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции одобрили в Японии

Пробные продажи безрецептурных препаратов экстренной контрацепции запустили в Японии. Ранее подобные препараты в стране можно было приобрести только по рецепту врача, передает BBC.

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В рамках пилотного проекта таблетки будут доступны в 145 аптеках. До сих пор их можно было приобрести только в клиниках или аптеках по рецепту врача. До того, как препарат был запущен в продажу, Министерство здравоохранения Японии провело серию общественных консультаций, во время которых большинство населения поддержало запуск безрецептурной продажи.

Правозащитные организации заявляли, что рецептурная продажа препаратов ущемляет права женщин. Согласно существующим правилам, женщины, в том числе жертвы сексуального насилия, должны обратиться в поликлинику или больницу за рецептом для получения экстренной контрацепции.

Продажа препарата без рецепта впервые обсуждалась комиссией министерства здравоохранения еще в 2017 году, но чиновники не одобрили данную инициативу, заявив, что доступность таблеток будет способствовать безответственному использованию препарата. На начальном этапе безрецептурной продажи в Японии будет охвачено только 0,2% из 60 тысяч аптек страны, что, по мнению правозащитных групп, недостаточно.

Во всем мире средства экстренной контрацепции доступны без рецепта в аптеках примерно в 90 странах. По мнению правозащитников, на фоне отмены конституционного права женщин на аборт в США, другим странам необходимо жестко соблюдать репродуктивные права женщин.