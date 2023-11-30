Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции одобрили в Японии

Опубликовано:

Грустная женщина сидит в кресле
Грустная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Пробные продажи безрецептурных препаратов экстренной контрацепции запустили в Японии. Ранее подобные препараты в стране можно было приобрести только по рецепту врача, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В рамках пилотного проекта таблетки будут доступны в 145 аптеках. До сих пор их можно было приобрести только в клиниках или аптеках по рецепту врача. До того, как препарат был запущен в продажу, Министерство здравоохранения Японии провело серию общественных консультаций, во время которых большинство населения поддержало запуск безрецептурной продажи.

Правозащитные организации заявляли, что рецептурная продажа препаратов ущемляет права женщин. Согласно существующим правилам, женщины, в том числе жертвы сексуального насилия, должны обратиться в поликлинику или больницу за рецептом для получения экстренной контрацепции.

Продажа препарата без рецепта впервые обсуждалась комиссией министерства здравоохранения еще в 2017 году, но чиновники не одобрили данную инициативу, заявив, что доступность таблеток будет способствовать безответственному использованию препарата. На начальном этапе безрецептурной продажи в Японии будет охвачено только 0,2% из 60 тысяч аптек страны, что, по мнению правозащитных групп, недостаточно.

Во всем мире средства экстренной контрацепции доступны без рецепта в аптеках примерно в 90 странах. По мнению правозащитников, на фоне отмены конституционного права женщин на аборт в США, другим странам необходимо жестко соблюдать репродуктивные права женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048150-bezretsepturnuyu-prodazhu-preparatov-ekstrennoy-kontratseptsii-odobrili-v-yaponii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.