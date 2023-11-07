Американцев предупредили об опасности глазных капель

Американцев предупредили об опасности использования глазных капель. Это случилось после того, как на объектах производителей было выявлено загрязнение, передает The Washington Post.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США призвало потребителей избегать использования более чем двадцати наименований продуктов для ухода за глазами после обнаружения бактериального загрязнения на производственных объектах.

Ранее в этом году регуляторы сообщили, что бактериальная инфекция, связанная с использованием глазных капель, привела к 14 случаям полной потери зрения. Вскоре после этого производитель отозвал из продажи капли, которые, предположительно, использовались людьми, потерявшими зрение. Предупреждение о воздержании от использования 20 наименований капель для глаз вызвало беспокойство среди потребителей.

Дэвид Чен, офтальмолог из больницы Национального университета Сингапура, подчеркнул, что потребителям не стоит беспокоиться о продуктах других брендов, которые не были отозваны с рынка. Он также напомнил о важных правилах при использовании увлажняющих глазных капель: избегать попадания грязи с пальцев в глаза во время закапывания капель, а также не использовать просроченные капли.