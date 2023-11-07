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Как снизить употребление вейпов среди подростков, рассказали врачи в США

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Девушка с вейпом
Вейп. Иллюстративное фото: whitebalance.oatt / Getty Images

Активисты антитабачного движения США заявили, что их деятельность дала результаты, поскольку употребление вейпов среди американских старшеклассников снизилось в этом году, передает The New York Times.

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Согласно результатам ежегодного опроса, опубликованного федеральными агентствами здравоохранения США, число старшеклассников, сообщивших об использовании электронных сигарет, упало до 10% с 14%, зафиксированных в прошлом году. Уровень употребления вейпов среди учащихся средних школ вырос незначительно — до 4,6% в этом году с 3,3% в 2022 году. Употребление традиционных сигарет среди старшеклассников осталось на рекордно низком уровне — менее 2%.

Линда Нефф, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ведущий автор последнего отчета, заявила, что новые данные являются обнадеживающими.

По данным CDC, во многом таких результатов удалось достичь благодаря запрету на продажу ароматизированных табачных изделий в отдельных штатах. Так, подобный запрет вступил в силу в Калифорнии в декабре 2022 года. С этого месяца продажи ароматизированных электронных сигарет упали почти на 70%.

Эксперты в области общественного здравоохранения также считают, что снижение уровня курения среди подростков связано не только с запретом на продажу вейпов, но и с образовательными антитабачными кампаниями, проводимыми в школах.

Согласно опросу CDC, около 2,1 млн учащихся средних и старших классов сообщили об использовании электронных сигарет, по сравнению с 2,5 млн в прошлом году. При этом эксперты отмечают, что в отдельных штатах электронные сигареты и вейпы все еще могут быть слишком доступны для подростков, поскольку власти штатов не ограничивают продажу этих курительных средств.

Это происходит из-за того, что органы здравоохранения на местах оценивают электронные сигареты как простой способ отказаться от обычных сигарет и рекомендуют его взрослому населению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2044286-kak-snizit-upotreblenie-veypov-sredi-podrostkov-rasskazali-vrachi-v-ssha/

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