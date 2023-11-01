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О преимуществах безрецептурной продажи слуховых аппаратов для пенсионеров высказались врачи

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Слуховой аппарат
Слуховой аппарат. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прошел год с тех пор, как слуховые аппараты стали доступны для покупки в аптеках США без рецептов. Новое исследование показало, что такой подход может иметь неожиданные преимущества, передает The New York Times.

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В октябре 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило о вступлении в силу новых правил, разрешающих продажу некоторых видов слуховых аппаратов без рецепта, а также устанавливающих стандарты их безопасности и эффективности.

Ученые подчеркивают важность этого нововведения в лечении потери слуха у людей старше 70 лет. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса опубликовали результаты первого рандомизированного клинического исследования, демонстрирующего, что слуховые аппараты могут замедлить темп снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Предыдущие исследования выявили связь между потерей слуха и снижением когнитивных функций, говорит доктор Фрэнк Лин, отоларинголог и эпидемиолог из Университета Джонса Хопкинса и ведущий автор нового исследования.

"У нас все еще нет окончательного ответа на вопрос: может ли борьба с потерей слуха реально помочь сохранить когнитивные функции? Однако исследование показало, что для определенных групп пожилых людей это возможно", — сказал доктор Лин.

В исследовании участвовали почти 1000 человек в возрасте от 70 до 84 лет с потерей слуха легкой и средней степени. Половине участников эксперимента были установлены слуховые аппараты. Выяснилось, что у людей, использующих слуховые аппараты, риск снижения когнитивных функций снизился на 48%.

Доктор Лин отмечает, что многие участники этой группы испытуемых относятся к людям с низким уровнем дохода. Ранее они не могли позволить себе дорогостоящие слуховые аппараты. Теперь, с введением безрецептурной продажи слуховых аппаратов, многие пожилые люди с низким доходом могут сохранить когнитивные функции на более длительный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2043319-o-preimuschestvah-bezretsepturnoy-prodazhi-sluhovyh-apparatov-dlya-pensionerov-vyskazalis-vrachi/

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