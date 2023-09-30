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Эксперты: Женщины в США тратят больше на медуслуги, чем мужчины

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Врач в белом халате
Врач в белом халате. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины в США тратят намного больше денег на медуслуги, чем мужчины, проживающие в этой стране. По данным экспертов, разрыв составляет 15 млрд долларов в год, передает Quartz.

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Женщины в возрасте от 19 до 64 лет в США несут непропорционально большую финансовую нагрузку, оплачивая услуги здравоохранения. И это даже не включает в себя расходы, связанные с беременностью.

Отчет, представленный аналитиками Deloitte, также не включает в себя расходы на препараты. Речь идет исключительно о стандартных медицинских услугах. По данным экспертов, в среднем работающие женщины, выплачивающие медстраховку, ежегодно платят на 266 долларов больше, чем их коллеги-мужчины.

Данная тенденция подчеркивает необходимость пересмотра политики предоставления льгот предприятиями. По мнению экспертов, компании-работодатели должны предоставить своим сотрудникам больше льгот на здравоохранение. Это особенно актуально в ситуации сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2038729-eksperty-zhenschiny-v-ssha-tratyat-bolshe-na-meduslugi-chem-muzhchiny/

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