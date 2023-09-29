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Эксперты: Борьба за медицинские кадры началась в мире после пандемии COVID-19

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Медсестра держит шприц
Медсестра. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

США активно восполняют дефицит медицинских кадров, выдавая рабочие визы людям с медобразованием из более бедных стран. Но это негативно сказывается на странах, которые покидают специалисты, передает Quartz.

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По данным Бюро трудовой статистики США, в первые месяцы пандемии COVID-19 американский сектор здравоохранения потерял более 1,5 миллиона работников. Это почти 10% от общего числа сотрудников сферы. Люди увольнялись, поскольку работа стала намного сложнее, а риски также возросли.

Исследование, опубликованное Национальным форумом государственных центров сестринского персонала, показало, что 100 тысяч медсестер ушли из профессии за последние два года, а еще 800 тысяч медсестер намерены уйти к 2027 году, ссылаясь на стресс и выгорание.

Чтобы восполнить дефицит кадров в больницах, власти США значительно увеличили набор сотрудников из таких стран, как Филиппины, Индия, Нигерия, Зимбабве и Ямайка. Аналогичная ситуация наблюдается во многих европейских странах. Там также увеличилось число трудовых мигрантов с медицинским образованием.

AMN Healthcare, кадровое агентство, базирующееся в Далласе и один из крупнейших международных рекрутеров США, заявило, что число иностранных медсестер, которых оно разместило в больницах США, увеличилось на 300% с начала пандемии. Финляндия поставила цель нанять 20 тысяч медсестер из других стран к 2030 году.

Журналисты Quartz обращают внимание, что в настоящее время ведется реальная борьба за медперсонал и выигрывают в этой борьбе, конечно, более развитые экономики мира. При этом более бедные страны, из которых уезжают специалисты, остаются не просто наедине со сложностями, но и вынуждены с каждым годом сталкиваться с еще большими проблемами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2038540-eksperty-borba-za-meditsinskie-kadry-nachalas-v-mire-posle-pandemii-covid-19/

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