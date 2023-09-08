Верховный суд Мексики декриминализовал аборты по всей стране. Это произошло через два года после того, как суд единогласно объявил криминализацию абортов на ранних сроках неконституционной, как сообщает Bloomberg.

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Это решение подразумевает, что все суды низших инстанций должны принять законы об изменении местных уголовных кодексов. По данным некоммерческой организации GIRE, это радикальное решение суда означает, что данная процедура больше не запрещена в стране.

Государственные учреждения здравоохранения должны будут предоставлять эту услугу, и медицинские работники не могут быть привлечены к ответственности за проведение абортов.

В сообщении суда, опубликованном на платформе X (ранее известной как Twitter), говорится, что правовая система, предусматривающая наказание за аборты в федеральном уголовном кодексе, является неконституционной, поскольку она нарушает права женщин.