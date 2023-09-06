"Стояла жуткая вонь": парами ядовитого вещества отравились сельчане в Актюбинской области

Сразу в нескольких селах Актюбинской области жители пожаловались на недомогание, тошноту и сильные головные боли после ремонта на газораспределительной станции, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в Актюбинской области после ремонта на газораспределительной станции жителям сразу пяти аулов стало плохо. Восемь человек госпитализировали с симптомами отравления.

Люди говорят, что всю ночь не могли заснуть из-за сильнейших головных болей и тошноты – почти до утра многие пробыли на улице. В этих поселках пришлось экстренно отключать газ. Его подачу возобновили только вчера утром.

"Сейчас на улице уже нет запаха, до этого стояла жуткая вонь. Весь народ сейчас из дома вышел. Вот даже с детьми стоят, хотя они уже давно должны спать", – говорится на видео, которое сняла жительница села Кенкияк.

Женщина утверждает, что у многих в ауле до сих пор недомогание – диарея и рвота. Плохо почувствовали себя и жители близлежащих аулов Шубарши, Саркуль, Кумсай и Копа.

Специалисты рассказали, что в понедельник на весь день эти населенные пункты отключали от газа из-за ремонта на газораспределительной станции. А когда вечером подачу возобновили, в домах появился невыносимый запах.

Предполагается, что сервисная компания переборщила с одорантом – примесью для газа, которая позволяет выявить утечку. Она как раз сильно пахнет и в больших объемах ядовита.

"Сам метан – газ, который мы потребляем – он не имеет запаха. Для обнаружения утечки газа, ну или в таких случаях, добавляют этилмеркаптан. Это одорант. Он создает запах. Он такой, с запахом тухлых яиц и так далее. Специально, чтобы обнаружить утечку газа. Скорее всего, это было превышение нормы", – заявил генеральный директор ТОО "Техногаз" Руслан Амиртаев.

Источник: КТК

Что делать, если в доме пахнет газом?

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", если газом пахнет в квартире:

немедленно откройте окна, устройте сквозняк;

закройте вентиль на газовой трубе;

не включайте свет или бытовые приборы — искра может вызвать взрыв;

отключите электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;

отключите все телефоны, так как они "искрят";

выйдите на улицу;

вызовите аварийную службу по телефону "104".

При этом, если газом пахнет в подъезде, необходимо:

предупредить жильцов о возможной опасности;

отключить электричество;

покинуть помещение и вызовите газовую службу по телефону "104";

держать подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

Подчеркивается, что при входе в загазованное помещение нужно выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.

Также категорически запрещается:

зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;

пытаться чинить газопроводные трубы;

пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит – он безопасен);

переносить раскалившийся от огня газовый баллон – он может взорваться.

Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении.

Для вызова службы газа нужно обратиться по номеру "104", для вызова службы спасения – "112".