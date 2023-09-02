Фумигацию города против комаров-переносчиков лихорадки денге провели в Париже

Комар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Парижа впервые провели фумигацию города, чтобы уничтожить комаров-переносчиков лихорадки денге, быстрое распространение которых по Северной Европе было ускорено изменениями климата, передает The Guardian.

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Жителей юго-восточной части Парижа попросили не выходить на улицу, дороги также были перекрыты для движения транспорта. Представители подрядных организаций распыляли инсектициды на деревья, зеленые насаждения и другие места размножения комаров.

Подобные меры являются обычным явлением для тропических городов и становятся все более распространенными в Европе, поскольку тигровый комар, который может переносить вирусы денге, чикунгунья и Зика, распространяется из Юго-Восточной Азии на территорию Северной Европы.

"Это был первый случай в Париже, но не первый для Франции. Юг Франции уже несколько лет страдает от тигровых комаров", — заявила заместитель мэра Парижа Анн Суирис, отвечающая за политику здравоохранения.

Городские власти пытались предотвратить развитие цепочки передачи вируса в Париже и его пригородах, где проживает около 12 млн человек. Если тигровый комар ужалит человека, он становится переносчиком заболевания.

Тигровый комар, также известный как Aedes albopictus, прибыл на юг Европы в первом десятилетии этого столетия и с тех пор быстро продвигается на север, обосновавшись во Франции, Германии и Швейцарии. Эксперты в области здравоохранения говорят, что он распространяется на континенте отчасти из-за изменений климата. Теплая погода сокращает инкубационный период созревания его яиц, а зимы уже не достаточно холодные, чтобы уничтожить вредителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2034879-fumigatsiyu-goroda-protiv-komarov-perenoschikov-lihoradki-denge-proveli-v-parizhe/