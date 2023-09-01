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Почему женщины-хирурги более эффективны, чем мужчины, рассказали ученые

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Врач в синих перчатках держит шприц
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины-хирурги имеют более высокие показатели эффективности операций по сравнению со своими коллегами-мужчинами. К такому выводу пришли исследователи из Канады и Швеции, передает The Guardian.

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Согласно данным двух крупных исследований, пациенты, которых оперируют женщины-хирурги, реже сталкиваются с осложнениями и меньше нуждаются в последующем уходе, чем пациенты, которых оперировали мужчины. Врачи из Канады и Швеции проанализировали более миллиона записей пациентов из двух отдельных медицинских регистров и обнаружили, что у пациентов, которых вели женщины-хирурги, были значительно лучшие результаты и меньше проблем во время восстановления.

Исследователи изучают потенциальные причины различий, но записи показывают, что женщины-хирурги, как правило, оперируют медленнее и могут достичь лучших результатов, не торопясь в операционной.

Доктор Кристофер Уоллис, который руководил одним из исследований в больнице Маунт-Синай в Торонто, сказал, что результаты должны побудить хирургов-мужчин задуматься о своем подходе и прислушаться к коллегам-женщинам во благо своих пациентов.

"Как хирург-мужчина, я думаю, что эти данные должны заставить меня и моих коллег задуматься, почему мы не достигаем таких же результатов", — сказал он.

Анализ, опубликованный в журнале Jama Surgery, показал, что через 90 дней после операции у 13,9% пациентов, которых лечил хирург-мужчина, наблюдались неблагоприятные послеоперационные последствия. Эквивалентный показатель для пациентов, прооперированных женщинами-хирургами, составил 12,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2034660-pochemu-zhenschiny-hirurgi-bolee-effektivny-chem-muzhchiny-rasskazali-uchenye/

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