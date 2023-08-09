Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему американцы не приводят детей на прививки, рассказали врачи

Опубликовано:

Ребенок собирает кубики
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские исследователи заявили, что 17% детей ясельного возраста в США не получают прививки по графику. Непривитым оказывается каждый шестой ребенок, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Выводы исследователей основаны на анализе данных о вакцинации 16 365 детей в США в возрасте от 19 до 35 месяцев, которые считаются репрезентативной выборкой на национальном уровне. Данные были собраны Центрами по контролю и профилактике заболеваний с упором на семь вакцин, каждая из которых получается в нескольких дозах.

Выяснилось, что почти 73% детей в США получили все необходимые дозы вакцин. Около 10% не прошли вакцинацию некоторыми препаратами до конца. Около 17% не получили до конца ни одной вакцины. Представителям последней группы не хватило от одной до трех доз вакцины. Причины пропуска вакцинации были разными. Зачастую это случалось из-за переезда семьи в другой штат, проблем со страховкой и отсутствия транспорта, чтобы поехать в медучреждение.

Как правило, в большинстве случаев полную вакцинацию не получают дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031645-pochemu-amerikantsy-ne-privodyat-detey-na-privivki-rasskazali-vrachi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.