Почему американцы не приводят детей на прививки, рассказали врачи

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские исследователи заявили, что 17% детей ясельного возраста в США не получают прививки по графику. Непривитым оказывается каждый шестой ребенок, передает The Washington Post.

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Выводы исследователей основаны на анализе данных о вакцинации 16 365 детей в США в возрасте от 19 до 35 месяцев, которые считаются репрезентативной выборкой на национальном уровне. Данные были собраны Центрами по контролю и профилактике заболеваний с упором на семь вакцин, каждая из которых получается в нескольких дозах.

Выяснилось, что почти 73% детей в США получили все необходимые дозы вакцин. Около 10% не прошли вакцинацию некоторыми препаратами до конца. Около 17% не получили до конца ни одной вакцины. Представителям последней группы не хватило от одной до трех доз вакцины. Причины пропуска вакцинации были разными. Зачастую это случалось из-за переезда семьи в другой штат, проблем со страховкой и отсутствия транспорта, чтобы поехать в медучреждение.

Как правило, в большинстве случаев полную вакцинацию не получают дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031645-pochemu-amerikantsy-ne-privodyat-detey-na-privivki-rasskazali-vrachi/