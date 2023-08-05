Канада будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой сигарете

Сигареты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Канада станет первой страной мира, которая будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой отдельной сигарете. Таким образом, власти хотят удержать молодежь от курения и побудить граждан бросить эту привычку, передает BBC.

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Предупреждения будут включать в себя такие фразы "Сигареты вызывают рак" и "Яд в каждой затяжке". Они будут напечатаны на каждой сигарете на двух языках: английском и французском. Канадцы увидят предупреждения на сигаретах в 2024 году.

К июлю 2024 года все производители стандартных сигарет должны будут печатать такие предупреждения. А к апрелю 2025 года то же самое должны будут сделать и производители тонких сигарет.

Кроме того, в будущем предупреждения будут включать фразы, что курение может вызывать повреждение органов и быть причиной развития импотенции.

В мае представители Министерства здравоохранения Канады заявляли, что новые правила поставят производителей табачных изделий в невыносимые условия. Они будут обязаны предупреждать всех клиентов о вреде курения

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031259-kanada-budet-pechatat-preduprezhdenie-o-vrede-kureniya-na-kazhdoy-sigarete/