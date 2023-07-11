Число случаев врожденного сифилиса резко выросло в США

Младенец. Иллюстративное фото: pexels.com

В США выявлен рост случаев врожденного сифилиса, когда заболевание передается новорожденному от матери. Этот факт вызвал замешательство у экспертов в области здравоохранения, поскольку еще 15-20 лет назад американские врачи полагали, что страна находится на грани полной ликвидации сифилиса, сообщает BBC.

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Последние данные о ситуации, связанной с инфекциями, передающимися половым путем в США, показывают значительный рост случаев заболевания сифилисом в стране. В период с 2020 по 2021 год количество случаев увеличилось на 32%, что является наивысшим показателем за последние 70 лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия не демонстрирует признаков замедления.

Кроме того, резко возросло число случаев врожденного сифилиса, когда заболевание передается от матери новорожденному. В период с 2020 по 2021 год количество таких случаев в США увеличилось на 32%. Это вызвало беспокойство у многих экспертов в области общественного здравоохранения.

"15-20 лет назад мы думали, что находимся на грани ликвидации сифилиса. Сейчас нет сомнений в том, что мы наблюдаем рост заболеваемости сифилисом. Это темпы, которые мы не видели за последние 20 лет", — говорит Леандро Мена, директор отдела профилактики венерических заболеваний CDC.

Проблема сифилиса актуальна не только для США. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году было зарегистрировано 7,1 млн новых случаев сифилиса в мире. В Великобритании в 2022 году число случаев сифилиса достигло самого высокого уровня с 1948 года.

Рост случаев связывают с недоступностью тестирования на инфекции, передающиеся половым путем, в некоторых регионах. Кроме того, некоторым женщинам трудно получить доступ к дородовой помощи, во время которой проводится скрининг на различные инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2028024-chislo-sluchaev-vrozhdennogo-sifilisa-rezko-vyroslo-v-ssha/