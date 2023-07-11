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Число случаев врожденного сифилиса резко выросло в США

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Младенец плачет, когда его пытаются покормить
Младенец. Иллюстративное фото: pexels.com

В США выявлен рост случаев врожденного сифилиса, когда заболевание передается новорожденному от матери. Этот факт вызвал замешательство у экспертов в области здравоохранения, поскольку еще 15-20 лет назад американские врачи полагали, что страна находится на грани полной ликвидации сифилиса, сообщает BBC.

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Последние данные о ситуации, связанной с инфекциями, передающимися половым путем в США, показывают значительный рост случаев заболевания сифилисом в стране. В период с 2020 по 2021 год количество случаев увеличилось на 32%, что является наивысшим показателем за последние 70 лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия не демонстрирует признаков замедления.

Кроме того, резко возросло число случаев врожденного сифилиса, когда заболевание передается от матери новорожденному. В период с 2020 по 2021 год количество таких случаев в США увеличилось на 32%. Это вызвало беспокойство у многих экспертов в области общественного здравоохранения.

"15-20 лет назад мы думали, что находимся на грани ликвидации сифилиса. Сейчас нет сомнений в том, что мы наблюдаем рост заболеваемости сифилисом. Это темпы, которые мы не видели за последние 20 лет", говорит Леандро Мена, директор отдела профилактики венерических заболеваний CDC.

Проблема сифилиса актуальна не только для США. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году было зарегистрировано 7,1 млн новых случаев сифилиса в мире. В Великобритании в 2022 году число случаев сифилиса достигло самого высокого уровня с 1948 года.

Рост случаев связывают с недоступностью тестирования на инфекции, передающиеся половым путем, в некоторых регионах. Кроме того, некоторым женщинам трудно получить доступ к дородовой помощи, во время которой проводится скрининг на различные инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2028024-chislo-sluchaev-vrozhdennogo-sifilisa-rezko-vyroslo-v-ssha/

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