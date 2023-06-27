На слухи о том, что младенцам давали скрученную перчатку вместо соски, отреагировали в упрздраве Алматы

Соска-пустышка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях опубликовали пост, в нем говорится, что якобы новорожденным в перинатальном центре Алматы вместо сосок-пустышек дают скрученные перчатки. Управление здравоохранения прокомментировало информацию.

В Facebook обнародовали пост, автор которого заявил, что в Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы новорожденным, лежащим в реанимации, вместо сосок-пустышек давали скрученные резиновые перчатки.

Управление здравоохранения Алматы опровергло информацию, передает StopFake.kz.

"Управлением общественного здравоохранения Алматы и службой поддержки пациентов и внутреннего аудита ЦПДКиХ проведено расследование по данному инциденту.

В частности, проведен опрос всех лежащих в стационаре родильниц и медицинского персонала, просмотрены все видеокамеры по поводу данной публикации в социальной сети", – сообщили в управлении.

Центр связался с автором поста и попросил его предоставить данные о матери и ребенке на фото, однако, как сообщается, он отказался предоставлять какую-либо информацию.

"Важно также отметить, что все новорожденные находятся совместно с мамами и получают грудное вскармливание.

В случае нахождения ребенка в кувезе в детской реанимации, в палатах интенсивной терапии отделения патологии новорожденных за ними ведется уход и наблюдение неонатологом и медсестрами, в том числе и видеонаблюдение. Повторим, что данный факт при просмотре видеозаписей также не подтвержден", — отметили в управлении здравоохранения.

По информации на сайте Академик, кувез — приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного.

Представляет собой ящик из прозрачного стекла, нагревательного элемента, устройства для увлажнения воздуха, и управляющего блока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2026610-skruchennaya-perchatka-mladentsu-vmesto-soski-sluh-ob-odnom-iz-tsentrov-v-almaty-rasprostranilsya-v-seti/