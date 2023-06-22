Врачам в США рекомендовали проводить скрининг на тревожность и депрессию у взрослых

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Целевая группа профилактических служб США рекомендует всем лечащим врачам обсуждать с пациентами симптомы беспокойства и тревоги, которые они могут испытывать. Эта рекомендация не является обязательной, однако большинство врачей в США ориентируются на нее в своей практике, как сообщает The Washington Post.

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Статья от представителей Целевой группы профилактических служб США, опубликованная в журнале Американской медицинской ассоциации, акцентирует внимание на нарастающем кризисе психического здоровья в американском обществе. По мнению экспертов, депрессия и тревожные расстройства становятся все более распространенными проблемами, с которыми сталкиваются жители страны. Хотя рекомендации Целевой группы не являются обязательными, они обычно оказывают значительное влияние на практику врачей в США.

В новых рекомендациях указано, что взрослые в возрасте от 19 до 64 лет, включая беременных и недавно родивших женщин, должны проходить скрининг на тревожные расстройства с использованием анкет и других инструментов скрининга.

В прошлом году Целевая группа объявила о намерении рекомендовать такой скрининг, но сначала решила выяснить мнение общественности. Однако уже в октябре 2022 года представители группы рекомендовали проводить такой скрининг для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет. Они также отметили, что нет данных, указывающих на необходимость проведения подобного скрининга для людей старше 65 лет.

Целевая группа профилактических служб США является независимой группой врачей и других экспертов, назначенных Министерством здравоохранения и социальных служб для оценки текущего состояния системы здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2025734-vracham-v-ssha-rekomendovali-provodit-skrining-na-trevozhnost-i-depressiyu-u-vzroslyh/