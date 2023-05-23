Вакцинация и ГМО-комары: врачи в США просят усилить меры против лихорадки денге

Комар. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что в Штатах необходимо усилить контроль над распространением вируса лихорадки денге. Одной из форм контроля данного вируса является использование генетически модифицированных комаров, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Лихорадка денге — это вирус, который передается инфицированными комарами. У одного из четырех инфицированных людей данный вирус может вызвать сильные симптомы (лихорадка, анафилактический шок) и даже привести к летальному исходу.

В период с 2019 по 2020 годы CDC зарегистрировали почти 31 тысячу случаев заболеваемости лихорадкой денге на территории Штатов. Более 96% случаев пришлись на Пуэрто-Рико. Кроме того, известны случаи распространения денге во Флориде, на Гавайях и в Техасе.

Вакцина против денге в настоящее время разработана, однако ее не рекомендуется делать людям, которые ранее не были инфицированы. Также в настоящее время разрабатывается вакцина, которая будет безопасна для всех. По данным исследователей, только в Пуэрто-Рико вакцинация способна предотвратить три тысячи госпитализаций в течение десяти лет.

Еще одним решением является более массовое использование генетически модифицированных комаров. В настоящее время CDC разрешили использование ГМО-комаров в некоторых округах Флориды и Техаса. Такая же практика применяется и в некоторых других странах. Эти комары заражены бактерией Wolbachia, которая снижает передачу лихорадки денге и подобных вирусов.

Также США финансируют исследовательский проект Всемирной организации здравоохранения во Французской Полинезии, в рамках которого комаров, переносящих лихорадку денге, стерилизуют с помощью радиации, чтобы они не могли производить потомство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2021548-vaktsinatsiya-i-gmo-komary-vrachi-v-ssha-prosyat-usilit-mery-protiv-lihoradki-denge/