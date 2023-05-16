ВОЗ: Уровень материнской и детской смертности снижается медленнее из-за пандемии

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что прогресс в снижении общего уровня младенческой и материнской смертности застопорился. По данным экспертов, на это могли повлиять такие факторы, как пандемия, изменения климата и гуманитарные кризисы, передает The Washington Post.

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Международный прогресс в области охраны здоровья матери и ребенка находится в стагнации, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ сообщили, что только в 2020 году во всем мире произошло 4,5 млн смертей среди матерей и младенцев, в том числе 290 тысяч материнских смертей, а также 2,3 млн смертей среди новорожденных. Кроме того, 1,9 млн беременностей закончились мертворождением.

Анализ измерял прогресс в достижении целей Организации Объединенных Наций по снижению материнской смертности, прекращению предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет и сокращению мертворождаемости во всем мире.

Для достижения этих целей государства-члены ООН установили, что повсеместно необходимо обеспечить качественный дородовой уход, присутствие квалифицированных медицинских работников при каждых родах, а также послеродовой уход за новорожденными.

При этом, как отмечают в ВОЗ, в настоящее время эти цели являются труднодостижимыми. Таковыми их сделали пандемия, изменения климата и гуманитарные кризисы. 60% смертей среди матерей и новорожденных произошли в таких странах, как Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Бангладеш, Китай, Индонезия, Афганистан и Танзания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020585-voz-uroven-materinskoy-i-detskoy-smertnosti-snizhaetsya-medlennee-iz-za-pandemii/