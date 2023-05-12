Таблетки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Разрешить безрецептурную продажу противозачаточных таблеток могут в США. По мнению экспертов, преимущества, которые дает выпуск такого препарата, перевешивают все потенциальные риски. Это важное изменение для страны, в которой несколько штатов уже ввели официальный запрет на аборты, передает The Washington Post.

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Советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно проголосовали за выпуск безрецептурных противозачаточных таблеток. Это случилось, несмотря на то, что сами представители управления высказывали опасения по поводу того, насколько безопасно использование лекарства без надзора врача.

Все советники выразили уверенность в том, что потребители смогут правильно использовать оральные контрацептивы. По их мнению, преимущества безрецептурного отпуска подобных препаратов намного выше, чем потенциальные риски, включающие в себя несоблюдение ежедневного приема таблеток, что в свою очередь может привести к нежелательной беременности. Правда, речь идет о конкретном препарате от конкретного производителя.

FDA не обязано следовать указаниям своих советников, но, как правило, управление действует в соответствии с их рекомендациями. Кроме того, управление не раз подчеркивало, что будет защищать репродуктивные права женщин после того, как Верховный суд США в июне 2022 года отменил конституционное право на аборт. После этого многие штаты стали вводить официальные запреты на аборты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020101-razreshit-bezretsepturnuyu-prodazhu-protivozachatochnyh-tabletok-mogut-v-ssha/