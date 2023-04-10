Скотч вместо лейкопластыря используют в больнице Актобе

Скотч и ножницы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Актюбинец рассказал, что состоит на учете в онкологии. По его словам, в больнице используют скотч вместо лейкопластыря. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает "Диапазон".

"В отделениях и поликлинике больницы нет элементарного лейкопластыря, чтобы после забора анализа приклеить его на место укола. Используют обычный скотч", - сообщил мужчина.

В областном управлении здравоохранения пояснили, что в марте для охвата большего числа пациентов в рамках динамического наблюдения 2-й клинической группы у всех взяли онкомаркеры для прогнозирования и мониторинга течения онкопатологии.

"Поэтому произошло увеличение инвазивных вмешательств (внутривенный забор). 30 марта ввиду избыточного расхода лейкопластыря подана дополнительная заявка. Со слов представителя официального поставщика (СК-Фармация), срок поставки - 3 рабочих дня", - заявили в ведомстве.

По информации Большой медицинской энциклопедии, онкология (от греч. onkos - масса, нарост, опухоль) - наука, изучающая причины возникновения, механизмы развития, клиническое течение опухолей и разрабатывающая методы их лечения и профилактики. Развитие онкологии тесно связано с успехами биологии (в особенности цитологии и генетики), химии (в частности, биохимии) и других естественных наук, медицинских теоретических (патология) и клинической (хирургия, радиология, гинекология и др.) дисциплин. В самостоятельную медико-биологическую дисциплину онкология оформилась только в 20 веке, хотя об опухолях человечество знало еще в глубокой древности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2016139-skotch-vmesto-leykoplastyrya-ispolzuyut-v-bolnitse-aktobe/