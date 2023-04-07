Карантин из-за кори: в Минздраве ответили на опасения казахстанцев

Градусник. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса заявила, что корью в основном сейчас болеют не привитые ранее дети, и заверила, что показаний к введению карантина пока нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что на сегодняшний день действительно идет повышение заболеваемости корью среди детей.

"Это воздушно-капельная инфекция, которая поражает детей. Первые случаи были завозные – из Турции, России и Египта. Наши туристы привезли эти случаи, и дети начали болеть. В основном заболели непривитые дети", – отметила она.

Всего по стране, по ее данным, выявлено 100 случаев заболевания корью.

Представители СМИ в связи с этим поинтересовались, следует ли ждать карантина в школах страны.

"Показания принимать жесткие (карантинные – прим. ред.) меры, нет. Эпидемии нет", – указала министр.

Глава Минздрава отметила, что сейчас проводится планомерная работа по проведению вакцинации детей, а также по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.

Напомним, в середине марта сообщалось, что в Алматы зафиксировали 18 случаев кори. Это первые лабораторно подтвержденные случаи заболевания за последние два года.

Отметим, что корь – это опасное вирусное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется. Об этом рассказывала заведующая второго педиатрического отделения ГП №4 города Алматы Минура Иманбаева.

В сообществе, где много людей не имеет иммунитета, один больной может заразить от 12 до 18 человек. Восприимчивость непривитых людей к вирусу кори очень высокая – почти 100%.

Корь передается воздушно-капельным путем. Она может распространяться до того, как у больного проявится сыпь, которая помогает распознать заболевание. После заражения скрытый период болезни длится от 8 дней до 3 недель. В основном вирусом поражаются слизистая оболочка носа, кишечника и желудка, а также нервные клетки.

По словам эксперта, вирус кори значительно снижает иммунитет, поэтому возможны осложнения, в том числе пневмония, бронхит, отит, неврит слухового нерва. У некоторых людей корь вызывает пневмонию и отек мозга, что может привести к повреждению головного мозга или потере слуха.

"Специфического лечения кори не существует – вы можете только облегчить симптомы. Для снятия симптомов болезни обычно назначаются жаропонижающие, противоаллергические средства, в связи с частыми осложнениями – антибиотики. Ребенку необходим постельный режим", – добавила Минура Иманбаева.

По данным с сайта Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, вакцину ККП (от кори, краснухи и паротита) ставят детям в возрасте 12-15 месяцев и в 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2015904-karantin-iz-za-kori-v-minzdrave-otvetili-na-opaseniya-kazahstantsev/