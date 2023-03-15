Pfizer покупает конкурента, разрабатывающего противораковые препараты

Компания Pfizer. Фото: Scott Eisen/Bloomberg via Getty Images

Pfizer купит ориентированную на борьбу с онкологическими заболеваниями биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов. Это поглощение станет крупнейшей фармацевтической сделкой с 2019 года, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Американская фармацевтическая компания Pfizer в настоящее время ориентирована на расширение собственной производственной линейки, поскольку спрос на антиковидные лекарства падает. В связи с этим производитель вакцин собирается приобрести биотехнологическую компанию Seagen за 43 млрд долларов.

По мнению аналитиков, эта сделка является крупнейшей фармацевтической сделкой с тех пор, как AbbVie согласилась купить Allergan за 63 млрд долларов в 2019 году. Это также свидетельствует о позитивных тенденциях в области слияний и поглощений после спада активности в прошлом году. Pfizer потратит 229 долларов наличными на акцию, чтобы купить Seagen.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что фармацевтическая группа готова использовать все свои финансовые ресурсы для активной борьбы с раковыми заболеваниями. Он добавил, что онкологические заболевания являются крупнейшей проблемой в мировой медицине. В настоящее время Pfizer располагает 24 одобренными противораковыми препаратами и 33 программами клинических исследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2012797-pfizer-pokupaet-konkurenta-razrabatyvayuschego-protivorakovye-preparaty/