Астанчан предупредили о росте заболеваемости гепатитом А

Пробирки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные эпидемиологи прогнозируют в текущем году рост заболеваемости гепатитом А, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на заместителя главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Жанну Пралиеву.

По данным замруководителя столичного ДСЭК, в минувшем году в Астане гепатит А регистрировался до 800 случаев в год.

В народе, как пояснила Пралиева, эту болезнь называют "желтухой" в связи с основными симптомами в виде желтушности кожи и склер глаз. После внедрения в 2005 году плановой вакцинации против вирусного гепатита А заболеваемость снизилась с показателя на 100 тыс. населения 406,1 до 1,5 в 2022 году.

Отмечается, что именно благодаря проводимой иммунизации в Астане не болеют дети и подростки, получившие прививки по возрасту с 2005 года.

"Столичный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля рекомендует не игнорировать профилактические прививки, поскольку в 2022 году по городу заболело гепатитом А 18 человек, из них трое детей, родители которых отказались от плановой прививки. В текущем году уже пролечено 11 больных, в числе которых двое 2003 и 2006 года рождения, которые могли бы получить свою защитную прививку против гепатита А, но по причине отказа их родителей от вакцинации, к сожалению, подверглись заражению с повреждением печени", – рассказала Жанна Пралиева.

В ДСЭК напомнили, что вакцинация против гепатита А в Казахстане проводится по национальному календарю прививок бесплатно, в два года жизни ребенка, двукратно, по схеме 0-6 месяцев.

Специалисты подчеркнули, что отказ родителями ребенка от плановых прививок несет ответственность как перед ребенком за его здоровье, так и перед обществом. Ведь гепатит А – это инфекционное заболевание, где заболевший является источником инфекции и представляет эпидемиологическую опасность для окружающих в преджелтушный период.

Гепатит А может протекать и в безжелтушной и субклинической (организм может быть инфицированным, но не иметь инфекционного заболевания) формах, добавили в ДСЭК. При последней форме клинические симптомы отсутствуют полностью, но такие больные также несут эпидемиологическую опасность для окружающих.

В целях профилактики вирусного гепатита А столичный ДСЭК рекомендует:

не игнорировать плановые прививки против гепатита А детям в два года жизни;

не забывать про гигиену рук;

применять чаще антисептические средства;

пить безопасную в эпидемиологическом отношении воду, при этом помните, что централизованная вода является безопасной и соответствует санитарным нормам;

тщательно промывать зелень, фрукты и овощи;

содержать в чистоте санитарные узлы;

купаться в безопасных местах.

Добавим, что, согласно информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, в отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать в фульминантной форме (с острой печеночной недостаточностью), часто заканчивающейся летальным исходом.

Симптомы гепатита А могут варьироваться от легких до тяжелых и могут включать в себя повышение температуры тела, недомогание, потерю аппетита, диарею, тошноту, ощущение дискомфорта в абдоминальной области, потемнение мочи и желтуху (пожелтение глаз и кожных покровов). Весь спектр симптомов проявляется не у всех инфицированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2010798-astanchan-predupredili-o-roste-zabolevaemosti-gepatitom-a/