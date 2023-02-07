Инвестировать в психическое здоровье граждан собираются чиновники в США

Психолог. Иллюстративное фото: pexels.com

Губернаторы штатов и законодатели настаивают на увеличении финансирования поддержки психического здоровья американцев. И республиканцы, и демократы говорят, что нехватка бесплатных услуг достигла критического уровня, передает The Wall Street Journal.

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Бюджетные предложения направлены на решение проблемы общенациональной нехватки работников психиатрической помощи, потребности в психиатрической помощи в школах и растущего спроса на службы неотложной помощи. В этом вопросе законодатели достигли редкого согласия. И демократы, и республиканцы признают, что проблема нехватки психической помощи является очень серьезной.

Губернаторы как минимум дюжины штатов, включая Калифорнию, Южную Каролину, Огайо и Джорджию, настаивают на выделении дополнительных средств на поддержку психического здоровья американцев.

"Мы никогда раньше не видели таких согласованных усилий", — сказала Ханна Весоловски, главный специалист Национального альянса по психическим заболеваниям.

Члены обеих партий говорят, что поддержка программ охраны психического здоровья является частью решения многих проблем. В том числе, уровня употребления запрещенных веществ, который вырос во время пандемии. Кроме того, по мнению законодателей, это поможет решить проблему бездомности.

По данным Федерального управления ресурсов и услуг здравоохранения, около 158,4 млн американцев в настоящее время живут в районах с нехваткой специалистов в области психического здоровья. Десять лет назад в таких районах проживало 94,8 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008186-investirovat-v-psihicheskoe-zdorove-grazhdan-sobirayutsya-chinovniki-v-ssha/