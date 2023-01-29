Гепатит обнаружили у школьного учителя в Атырау

Анализ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

У педагога одной из средних школ в микрорайоне Привокзальный в Атырау выявлен гепатит А. В городском отделе образования прокомментировали данный инцидент, передает "Ак жайык".

По информации издания, 35-летняя учительница начальных классов почувствовала недомогание еще в начале января, а 14-го числа была госпитализирована в инфекционную больницу.

В городском отделе образования корреспондентам по данному факту сообщили, что 12 и 13 января женщина в связи с плохим самочувствием находилась дома, а до этого из-за погодных условий учеба велась в дистанционном формате.

Кроме того представители ведомства, ссылаясь на управление санитарно-эпидемиологического контроля, сообщили, что после этого случая ведется ежедневный мониторинг состояния здоровья учеников, при отсутствии на занятиях более трех дней они допускаются к урокам только при наличии справки от участкового врача.

Помимо этого ведется наблюдение за контактными лицами. Также проверены личные медицинские карты всех учащихся и санкнижки преподавателей.

Корреспондентам также пояснили, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при обнаружении случая заражения гепатитом А закрытие школы на карантин не требуется.

Заболевший педагог находится на стационарном лечении, добавили в отделе образования.

Как уточнили корреспонденты, гепатит А - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом, который хорошо передается через зараженную пищу и воду.

Напомним, ранее директору одной из городских школ был поставлен диагноз туберкулез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2007197-gepatit-obnaruzhili-u-shkolnogo-uchitelya-v-atyrau/