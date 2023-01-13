Новую систему раннего предупреждения болезней хотят внедрить в Британии

Тест. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

Систему раннего предупреждения новых болезней хотят внедрить в Великобритании. Ради этого уже сейчас миллионы тестовых образцов COVID-19 будут проанализированы на предмет других респираторных вирусов, передает BBC.

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Команда Wellcome Sanger Institute проведет подробные генетические исследования анонимных мазков из носа и горла, оставшихся после пандемии COVID-19. По словам ученых, эта инициатива может вырасти в систему раннего предупреждения, позволяющую быстро выявлять новые угрозы. Это также может помочь определить новые методы лечения и способы остановить вспышки.

Если программу можно будет расширить, через несколько лет Национальная служба здравоохранения сможет регулярно проводить такие проверки пациентов для крупномасштабного наблюдения. В будущем ученые ожидают, что они смогут сканировать определенные бактерии и грибковые инфекции. Исследователи будут работать с правительственными и общественными группами здравоохранения, а все данные будут в свободном доступе.

"Секвенирование генома сыграло решающую роль во время пандемии COVID-19. Этот метод будет ключевым в глобальных усилиях по устранению всех видов угроз здоровью в будущем", — заявила профессор Сьюзен Хопкинс, главный медицинский советник Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2005092-novuyu-sistemu-rannego-preduprezhdeniya-bolezney-hotyat-vnedrit-v-britanii/