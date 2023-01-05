Детское отделение больницы планируют перевести в ковидный центр в Костанае

Больница. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Детское отделение областной больницы в Костанае на время ремонта планируют перевести в инфекционный центр для зараженных КВИ, передает издание "Костанайские новости".

Отмечается, что инфекционный центр практически пустует с апреля 2022 года, когда заболеваемость КВИ сократилась. Сейчас инфекционных больных здесь немного, при этом только зимой за отопление приходится платить до 1,5 млн тенге.

Потому было решено перевести в центр детскую травматологию, хирургию, реанимацию, освободив корпус областной больницы для ремонта. Тем не менее, окончательное решение будет принято после сессии областного маслихата и заключения санврачей о безопасности здания.

Главврач областной больницы Юрий Моисеев подчеркнул, что последние пациенты с КВИ здесь были весной прошлого года, а потому – бояться нечего.

Добавим, что за воскресенье, 3 января, по всему Казахстану было зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава. За сутки до этого сообщалось о 76 новых пациентах с КВИ, а еще на день раньше – о 115.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2004179-detskoe-otdelenie-bolnitsy-planiruyut-perevesti-v-kovidnyy-tsentr-v-kostanae/