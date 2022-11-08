Казахстан занял 58-е место в рейтинге по качеству системы здравоохранения
Опубликовано:
Опубликован рейтинг стран по качеству системы здравоохранения – результаты исследования разместили на сайте Numbeo. Казахстан в данном рейтинге занял 58-ю строчку.
Всего в рейтинг вошли 96 стран мира. Среди показателей оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, врачей и стоимости услуг.
На первом месте по качеству здравоохранения во всем мире оказался Тайвань. Также в первую десятку вошли Южная Корея, Япония, Франция, Дания, Испания, Австралия, Таиланд, Норвегия и Финляндия.
Хуже всего ситуация со здравоохранением, согласно результатам исследования, обстоит на Мальте.
Казахстан занимает 58-ю строчку рейтинга с индексом 59,89 (у лидера рейтинга – 86,04) между Словакией и Россией.
Стоит отметить, что некоторые страны, например, Кыргызстан, Таджикистан, а также ряд государства Африки вовсе не представлены в списке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1996229-kazahstan-zanyal-58-e-mesto-v-reytinge-po-kachestvu-sistemy-zdravoohraneniya/