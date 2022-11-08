Первое испытание искусственной крови провели ученые в Британии

Пробирки с кровью. Иллюстративное фото: pixabay.com

Первое переливание выращенной в лаборатории крови провели ученые в рамках первого в мире клинического испытания. Минимальное количество искусственной крови поступило в организм испытуемых и теперь ученые будут наблюдать за тем, как эта кровь адаптируется к процессам, передает BBC.

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Ученые говорят, что развитие технологий, разрабатывающих искусственную кровь, очень важно для людей, которые зависят от регулярных переливаний крови. Например, для тех, кто живет с серповидноклеточной анемией. Основными источниками крови, как и раньше, будут оставаться добровольные доноры. Однако конечная цель таких разработок — это производство жизненно важных, но крайне редких групп крови, которые трудно достать.

Профессор Эшли Той из Бристольского университета сказала, что некоторые группы являются "очень редкими" и в стране может быть только 10 человек с этой группой крови", которые могут стать донорами. К примеру, на данный момент на складах по всей Великобритании есть только три образца крови "бомбейской" группы, впервые выявленной в Индии.

Исследовательский проект объединяет команды в Бристоле, Кембридже, Лондоне и в NHS Blood and Transplant. Он фокусируется на красных кровяных тельцах, которые переносят кислород от легких к остальной части тела.

"Мы хотим производить как можно больше крови в будущем. Я представляю это так: комната, полная машин, непрерывно производящих искусственную кровь из обычной донорской крови", — сказала профессор Той.

Первые два человека приняли участие в испытании, целью которого является тестирование искусственной крови не менее чем у 10 здоровых добровольцев. Все они получат две порции крови по 5-10 мл с интервалом не менее четырех месяцев. Одна порция будет содержать обычную кровь, вторая — кровь, выращенную в лаборатории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1996015-pervoe-ispytanie-iskusstvennoy-krovi-proveli-uchenye-v-britanii/