О неточности устройств для измерения кислорода в крови заявили эксперты

Пульсоксиметр. Иллюстративное фото: Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Врачи предупреждают, что средства для самостоятельного измерения уровня кислорода в крови могут быть неточными и в некоторых случаях опасными для потребителей. Эксперты призывают регуляторов ввести более строгие требования относительно точности пульсоксиметров, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Группа врачей предупредила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что ошибочные показания устройств, измеряющих уровень кислорода в крови, могут быть опасны для пациентов. Участники дискуссии призвали федеральное агентство повысить стандарты точности и предупредить врачей и потребителей о потенциальных рисках.

Устройства, которые измеряют содержание кислорода, известные как пульсоксиметры, продаются в аптеках без рецепта. Они работают как "прищепка", которую цепляют на кончик пальца. В больницах также используют более усовершенствованные пульсоксиметры, но, по словам ученых, даже они недостаточно точны. Исследования показывают, что такие устройства некорректно работают на коже афроамериканцев, показывая более оптимистичные данные об уровне кислорода в крови, чем есть на самом деле.

Эксперты заявили, что ошибочные показания могли привести к некоторым расовым и этническим различиям, выявленным в исследованиях, посвященных доступу к лечению COVID-19. Авторы исследований подчеркнули, что уровень кислорода в крови часто бывает ключевым фактором при принятии решения о том, кто будет получать определенные лекарства и кислородную терапию. Доктор Амаль Джубран, врач-пульмонолог отделения интенсивной терапии Медицинской школы Чикаго, заявил, что введение стандартов просто необходимо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1995723-o-netochnosti-ustroystv-dlya-izmereniya-kisloroda-v-krovi-zayavili-eksperty/