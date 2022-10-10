Более 300 тыс. казахстанцев стоят на учете с психическими расстройствами

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

По официальным статистическим данным, в Казахстане под динамическим наблюдением находятся более 300 тыс. пациентов, об этом говорится на официальном сайте Минздрава.

По данным МЗ, в 2021 году на учет были поставлены 9 918 пациентов с психическими расстройствами и 13 361 пациент с зависимостями. Всего в стране под динамическим наблюдением находятся 300 323 пациента.

"Стигма и дискриминация, связанные с психическим здоровьем, являются невидимыми стенами, которые мешают людям с психическими расстройствами полноценно участвовать в жизни общества. Эти стены присутствуют в школах, на рабочих местах, в государственных, медицинских учреждениях и даже дома", – говорится в сообщении.

Специализированную помощь в области психического здоровья оказывают две республиканские, 17 региональных центров психического здоровья (по одному в областных центрах и городах республиканского значения), 83 первичных центра психического здоровья при городских поликлиниках и 192 кабинета – при районных.

В ведомстве отметили, что наиболее эффективным мероприятием по преодолению стигмы и дискриминации является повышение осведомленности о психическом здоровье и внедрение современных программ, повышающих знания о психическом здоровье.

Кроме того, Минздрав внедряет программу MhGAP (повышение грамотности специалистов непсихиатрического профиля в области психических и наркологических расстройств) и программу эмоционального выгорания, а также планирует создать виртуальный call-центр службы охраны психического здоровья и запустить в Казахстане программы ВОЗ по дестигматизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991897-bolee-300-tys-kazahstantsev-stoyat-na-uchete-s-psihicheskimi-rasstroystvami/