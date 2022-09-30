ВОЗ: Новые варианты названий оспы обезьян будут представлены в ближайшее время

Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Три месяца назад Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет бороться со стигмой и расизмом, которые сопровождают оспу обезьян, и сделано это будет благодаря переименованию болезни. Однако новое название до сих пор не выбрано, передает

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В августе ВОЗ предоставила возможность людям со всего мира предложить свое название для оспы обезьян. С тех пор было подано более 99 предложений, в том числе Rodentpox-70, Mpox, Human Medium Pox, Bonopox и MOVID-22, но нет никаких новостей о том, было ли какое-то из них выбрано или включено в окончательный список.

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, подразделение Международной группы классификации болезней в последние недели провело несколько консультаций по поводу названия.

"В скором времени ВОЗ ожидает их отчета и рекомендаций, которые также будут включать в себя дополнительные варианты названий", — сказал он.

Название обезьяньей оспы не менялось с тех пор, как в 1970 году был выявлен первый случай этого заболевания у людей. В 2015 году ВОЗ выпустила рекомендации для обозначения новых инфекций и вирусов. Специалисты рекомендовали не использовать названия животных для обозначения вируса. Оспа обезьян была приведена в качестве плохого примера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990216-voz-novye-varianty-nazvaniy-ospy-obezyan-budut-predstavleny-v-blizhayshee-vremya/