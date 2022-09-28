Как будут решать вопрос с подростковой беременностью в Казахстане, рассказали в Минздраве

Медкабинет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник в мажилисе рассказал, как Минздрав планирует бороться с проблемой участившихся случаев подростковой беременности, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос в ходе обсуждения проекта закона по вопросам государственной молодежной политики подняла депутат Лариса Павловец.

Она сообщила, что документ предусматривает наделение управлений здравоохранения регионов новой функцией – организацией информирования молодежи об охране репродуктивного здоровья.

Как отметила Павловец, в Казахстане часто регистрируются случаи ранней подростковой беременности, которая, по словам депутата, зачастую приводит к трагическим, а порой – и криминальным последствиям.

В этой связи она поинтересовалась, повлияет ли новая функция на эффективность и качество планирования продуктивного поведения молодежи.

В ответ вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил, что Минздрав уделяет большое внимание этой проблеме.

"Понятно, что, если подростковая беременность закончится абортом, то в дальнейшем в большом проценте случаев эта женщина не сможет иметь детей и придется применять ЭКО.

Поэтому на сегодня Минздрав подготовил ряд приказов, эти приказы направлены на улучшение работы Молодежных центров здоровья", — отметил он.

По его словам, эти центры отделены от поликлиник и находятся в стороне, чтобы молодежь могла спокойно, не привлекая внимания, обратиться в медучреждение и там конфиденциально проконсультироваться у гинеколога, репродуктолога, уролога, у специалиста по половым инфекциям. Кроме того, там работают соцработники, психологи, терапевт и юрист.

"Но если ставится беременность, то родителям об этом сообщается, и вместе с родителями принимаются дальнейшие решения", — резюмировал Дудник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990016-kak-budut-reshat-vopros-s-podrostkovoy-beremennostyu-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave/